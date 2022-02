Results from third day of Tucson Rodeo

TUCSON, Ariz. (KOLD News 13) - SLACK events took over the third day of the Tucson Rodeo.

The following are unofficial, current standings from Monday, Feb. 21:

Team Roping Go Round 1: 1, Jake Barnes, Garnderville, NV Jaylen Eldridge, Nampa ID, 5.5, $3,490; 2, Riley Minor, Ellensburg WA, Brady Minor, Ellensburg WA, 5.8, $3,035; 3-4, Logan Olson, Flandreau SD, Walt Woodard, Stephenville TX, Joshua Torres, Ocala FL, Jonathan Torres, Ocala FL, 6.0, $2,352; 5, Marcus Battaglia, Ramona CA, Jason Johe, San Luis Obispo CA, 6.1, $1,669; 6,Jeff Flenniken, Caldwell ID, Jake Minor, Ellensburg WA, 6.1, $1,214; 7, Casey Tew, Weatherford TX, Justin Viles, Cody WY, 6.3, $758; 8-9, Josh Siggins, Coolidge AZ, Junior Zambrano, Nogales AZ, Derrick Begay, Seba Dalkai AZ, Colter Todd Willcox AZ, 6.4, $151.

Steer Wrestling Go Round 1 Current Leaders: 1-2, Kyler Dick, Oakley, UT, Logan Lemmel, Whitewood, SD, 5.0; 3, Justin Simon, Florence, AZ, 5.3; 4,Layne Delemont, Cardston, 5.4; 5-6, Jace Melvin, Bluff Dale, TX, Justin Miller, Virden, MB, 5.6; 7, Bear Pascoe, Morro Bay, CA, 5.7; 8, Ty Erickson, Helena, MT, 5.9; 9, Landon Beardsworth, Red Deer County, AB, 6.1; 10, Ty Talsma, Verdigre, NE, 6.2; 11, Stetson Jorgensen, Blackfoot, ID, 6.4; 12-13 Ty Everson, Laramie, WY, Ryan McKay Nettle, Goldthwaite, TX, 6.6.

Tie Down Roping Go Round 1 Current Leaders: 1, Shane Hanchey, Carmine, TX, 9.0; 2-3, Hunter Herrin, Apache, OK; Cory Solomon, Prairie View, TX, 9.6; 4, D.J. Parker, Aromas, CA, 9.9; 5-6, Cash Edward Hooper, Carlsbad, NM, Colton Farquer, Oakdale, CA, 10.2; 7, Ross Tucker, Archer City, TX, 10.4; 8, Donovan Yazzie, Brimhall, NM, 10.6; 9-11, Josh Eirikson, Bandera, TX, Tyler Milligan, Bartlesville, OK, Logan Perrin Spady, Alliance, AB, 11.1; 12-13, Tristan Mahoney, Florence, AZ, Haven Meged, Miles City, MT, 11.5.

Barrel Racing Go Round 1 Current Leaders: 1, Kailee Murdock, Litchfield Park, AZ, 17.48; 2, Marcie Wilson, Lake Shore, UT, 17.62; 3, Sonya Dodginghorse, Tsuwtina, AB, 17.65; 4, Sarah Kieckhefer, Prescott, AZ, 17.67; 5, Katie Halbert, Port Lavaca, TX, 17.71; 6, Shannon McReynolds, La Luz, NM, 17.78; 7 Bertina Olafson, Hudson Bay, SK, 17.86; 8, Tyra Kane, Weatherford, TX, 17.89; 9, Mindy Goemmer, Battle Mountain NV, 17.94; 10, Carly Taylor, Andersonville TN, 17.98; 11, Tara Seaton, Winslow, AZ, 18.04; 12, Jimmie Smith, McDade, TX, 18.05.

SLACK events continue Tuesday, February 22.

Copyright 2022 KOLD News 13. All rights reserved.