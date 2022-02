Fourth performance results from Tucson Rodeo

TUCSON, Ariz. (KOLD News 13) - Performances took over on the seventh day of Tucson Rodeo.

The following are unofficial results from Feb. 25, 2022:

Bareback: Jess Pope, Marshall, MO, 89.5 on Buetler & Son’s Pendelton Whiskey’s South Suds; 2-3, Tanner Aus, New London, MN, Orin Larsen, Inglis, MB, 85.5; 4, Wyatt Denny, Mindon, NV, 85.0; 5, Jacob Lees, Caldwell, ID, 80.0; 6, Caleb Bennett, Corvallis, MT, 79.5; 7-8, Ty Breuer, Mandan, ND, Kody Lamb, Sherwood Park, AB, 78.5; 9, Trenten Montero, Winnemucca, NV, 77.5; 10, Kyle Bloomquist, Killdeer, ND, 77; 11-13, Evan Kesler Betony, Round Rock, AZ, Dean Thompson, Altamont, UT, Gauge McBride, Kearney, NE, 76.

Steer Wrestling: 1, Curtis Cassidy, Donalda, AB, 4.4; 2, Cameron Morman, Glen Ullin, ND, 4.7; 3, Dalton Massey, Hermiston, OR, 4.8; 4-5, J.D. Struxness, Perrin, TX, Dustin Merritt, Edmond, OK, 4.9; 6-7, Kyler Dick, Oakley, UT, Logan Lemmel, Whitewood, SD, 5.0; 8, Tanner Milan, Cochrane, AB, 5.1; 9-10, Justin Simon, Florence, AZ, Jesse Brown, Baker City, OR, 5.3; 11, Layne Delemont, Cardston, AB, 5.4; 12-14, Jace Melvin, Bluff Dale, TX, Joe Wilson,Martin, SD, Justin Miller, Virden, MB, Ty Allred, Tooele, UT, 5.6.

Team Roping Go Round Leaders: 1, Austin Stafford, Cully Stafford, Prineville, OR, 6.1/1; 2, Tanner Baldwin, Vail, AZ, Nano Garza, Las Cruces, NM, 8.3; 3, Monty James, Payson,s AZ, Michael Anaya, Tucson, AZ, 8.6; 4, Diego Adrian Suarez, Douglas, AZ, Justin Rockhill, Willcox, AZ, 9.3; 5, Charlie White, Warden, WA, Robert, Murphy, Congress, AZ, 9.5; 6, Brooks Dahozy, Window Rock, AZ, Russell Cardoza, Terrebonne, OR, 16.8; 7, Edward Hawley, Jr., Surprise, AZ, Ty Romo, Whiteriver, AZ, 21.5.

Team Roping Average: 1, Riley Minor, Ellensburg, WA, Brady Minor, Ellensburg, WA, 12.2/2; 2, Joshua Torres, Ocala, FL, Jonathan Torres, Ocala, FL, 12.4/2; 3-4, Marcus Battaglia, Ramona, CA, Jason Johe, San Luis Obispo, CA, Seth Hall, Picacho, AZ, Lane Siggins, Coolidge, AZ, 13.7/2; 5, Jeff Flenniken, Caldwell, ID, Jake Minor, Ellensburg, WA, 13.9/2; 6, Pace Freed, Pocatello, ID, Cole Wilson, Lake Shore, UT, 14.1/2; 7, Rhen Richard, Roosevelt, UT, Jeremy Buhler, Roosevelt, UT, 14.2/2; 8, Tanner Baldwin, Vail, AZ, Nano Garza, Las Cruces, NM, 15.4/2; 9, Wyatt Lacey, Prescott Valley, AZ, Tye Reddell, Camp Verde, AZ, 15.5/2; 10, Cash Duty, Weimer, TX, Kyle Stamps, Harwood, TX, 16.0/2; 11, J.T. Prather, Millsap, TX, Cayden Cox, Arroyo Grande, CA, 16.2/2; 12, Shay Dixon Carroll, Stephenville, TX, Evan Arnold, Stephenville, TX, 16.4/2.

Saddle Bronc Riding: 1, Kole Ashbacher, Arrowood, AB, 87.5 on Beutler & Son’s Pendelton Whiskey Four Aces; 2, Wyatt Casper, Miami, TX, 87; 3-4, Dawson Hay, Wildwood, AB, Brody Cress, Weatherford, TX, 86; 5, Creighton Curley, Allentown, AZ, 84.5; 6, Lefty Marvel Holman, Visalia, CA, 82.5; 7, Ross Griffin, Tularosa, NM, 81.5; 8, Riggin Smith, Winterset, IA, 81; 9-10, Dylan Schofield, Philips, SD, Brady Hill, Onida, SD, 80; 11, Shorty Garrett, Dupree, SD, 78; 12, Lucas Macza, High River, AB, 76.5.

Tie-Down Roping: 1, Justin Smith, Leesville, LA, 8.8; 2-3, Lane Livingston, Seymour, TX, Chance Oftedahl, Pemberton, MN, 8.9; 4-5, Shane Hanchey, Carmine, TX, Logan Bird, Nanton, AB, 9.0; 6, Luke Potter, Maple City, KS, 9.3; 7, Jake Pratt, Ellensburg, WA, 9.4; 8-9, Chance Thiessen, Elk City, OK, Garrett Jacobs, Bosque Farms, NM, 9.5; 10/12, Hunter Herrin, Apache, OK, Cory Solomon, Prairie View, TX, Clint Robinson, Spanish Fork, UT, 9.6

Barrel Racing: 1, Steely Steiner, Weatherford, TX, 17.38; 2, Ilyssa Riley, Hico, TX, 17.44; 3, Kailee Murdock, Litchfield Park, AZ, 17.48; 4, Jana Bean, Ft. Hancock, TX, 17.49; 5, Blythe Beshears, Gilbert, AZ, 17.57; 6, Tarryn Lee, St. David, AZ, 17.61; 7, Marcie Wilson, Lake Shore, UT, 17.62; 8, Sonya Dodginghorse, Tsuwtina, AB, 17.65; 9, Sarah Kieckhefer, Prescott, AZ, 17.67; 10, Daw-Ski Edwards, Casa Grande, AZ, 17.68; 11, Katie Halbert, Port Lavaca, TX, 17.71; 12, Jamie Olsen, Brock, TX, 17.77.

Bull Riding: 1, Ky John Hamilton, Bowie, TX, 90 on Beutler & Son’s Red Thunder; 2, Cullen R Telfer, Thonotosassa, Fl, 86; 3, Jordan Wacey Spears, Calwell, ID, 85.5; 4-6, Jordan Hansen, Amisk, AB, Trey Kimzey, Strong City, OK, Chris Bechthold, Balko, OK, 83.5; 7-8, Creek Young, Ft. Scott, KS, Reid Oftedahl, Raymond, MN, 81.5; 9, JaCauy Hale, Ganado, AZ, 81.0; 10, Payton Dean Nelson, Smithfield, UT, 80; 11, Dylan Grant, Laramie, WY, 78.5; 12, Cole Wagner, Valier, MT, 77.5.

Copyright 2022 KOLD News 13. All rights reserved.