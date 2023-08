City of Tucson 2023 Primary Election Unofficial results

TUCSON, Ariz. (13 News) - Below are the City of Tucson Primary Election Unofficial results on Tuesday, August 1.

MAYOR

Democrat -- Regina Romero: 35,063

Libertarian -- Arthur Kerschen: 204

Republican -- Janet “KL” Wittenbraker: 14,941

WARD 1 CITY COUNCIL

Democrat -- Miguel Ortega: 2,589

Democrat-- Lane Santa Cruz: 4,423

Republican -- Victoria Lem: 1,196

WARD 2 CITY COUNCIL

Democrat -- Paul Cunningham: 6,331

Democrat-- Lisa Nutt: 1,891

Libertarian -- Pendleton “Penny” Spicer: 39

Republican -- Ernie Shack: 4,952

WARD 4 CITY COUNCIL

Democrat -- Nikki Lee: 4,529

Republican -- Ross Kaplowitch: 4,109

